Nomination Isola dei Famosi 2017, tutti i nominati di martedì 28 marzo 2017. Le nomination all’Isola dei Famosi 2017 di questa settimana si svolgeranno segretamente ed i naufraghi rimasti in gioco sono davvero pochissimi. Alessia invita i concorrenti a dare motivazioni sincere e la prima ad essere chiamata è Nancy. La cantante napoletana decide di fare il nome di Raz, stupendo il pubblico in studio ed in particolar modo Vladimir, che simula il gesto di una bandiera che va dove tira il vento. La motivazione che Nancy riporta è controversa, in quanto afferma di voler arrivare in finale con un pubblico giovane che possa trarre beneficio dal reality, piuttosto che con Raz, già personaggio affermato…

Isola dei Famosi 2017: Raz Degan Giulio Base in nomination.

Le nomination all’Isola dei Famosi 2017 proseguono con Malena; anche lei fa il nome di Raz e lo motiva dicendo che vuole sbarazzarsi di un personaggio noto e forte, dato per favorito tra i vincitori. Giulio fa il nome di Malena, mentre Raz decide di nominare Nancy. A questo punto Alessia chiede ai naufraghi di uscire allo scoperto e di dire pubblicamente quali dei loro compagni hanno nominato. Simone, leader della settimana, ha nominato invece Giulio, che va quindi al televoto con Raz.