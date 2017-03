Riforma pensioni, oggi 29 marzo 2017. Le novità su pensioni anticipate, Ape, Inps e quattordicesima

Riforma delle pensioni, le ultime novità. Per i decreti attuativi dell’Ape “è questione di ore”, ha chiarito il presidente dell’Inps, Tito Boeri, a margine della presentazione del nuovo portale dell’Ente previdenziale. E’ in corso, infatti, la stesura dei Dpcm sulle misure per le pensioni anticipate contenute nella legge di bilancio 2017. L’Inps ha annunciato che sul nuovo sito sarà disponibile un simulatore per aiutare l’utente a valutare la convenienza o meno di richiedere l’adesione all’Ape volontaria. “L’operazione Ape richiede un portale nel pieno delle sue funzioni. L’Ape, soprattutto quella volontaria, richiede una consapevolezza finanziaria maggiore nel nostro paese ed è fondamentale che le scelte fatte siano scelte consapevoli”, ha sottolineato Boeri.

Visto che il meccanismo dell’Ape volontaria prevede l’anticipo pensionistico a carico del richiedente, per il presidente dell’Inps ” bisogna essere consapevoli delle conseguenze a lungo termine”. “Il nuovo portale vuole contribuire a questa grande opera di consapevolezza finanziaria e cercheremo di farci trovare pronti attraverso un simulatore, così come abbiamo fatto per l’Isee”, ha aggiunto. Per il presidente dell’Inps l’Ape volontaria è “uno strumento utile perché va ad ampliare la libertà di scelta dei cittadini senza mettere in discussione la sostenibilità di lungo periodo del sistema previdenziale”.

Pensioni, quattordicesima. Il messaggio dell’Inps.

Nella legge di bilancio 2017 è contenuta una misura sulle pensioni in essere che ha incrementato la misura della somma aggiuntiva, la cosiddetta quattordicesima, prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e ha previsto che la predetta somma sia corrisposta, in misura diversa, anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo. Con il messaggio n. 1366 del 28 marzo 2017, l’Inps ha fornito chiarimenti ed istruzioni per l’applicazione della normativa in argomento.

Nel messaggio si rammenta che l’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 ha previsto la corresponsione di una somma aggiuntiva a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, in presenza di determinate condizioni reddituali personali. L’articolo 1, comma 187 della legge dell’11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha incrementato la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La norma ha inoltre previsto che la somma aggiuntiva sia corrisposta anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo), determinandone la relativa misura.

Il pagamento verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 2017 ovvero di dicembre 2017 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre dell’anno 2017. Si rammenta che il beneficio sarà erogato in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell’anno 2016 o, nel caso di prima concessione, dell’anno 2017.

In considerazione del fatto che l’importo del trattamento minimo per il 2017 è fissato in 501,89 euro al mese, pari a 6.524,27 euro annui, l’importo annuale x 1,5 = € 9.786,86, mentre l’importo annuale x 2= € 13.049,14.