Tagli capelli 2017, i tagli lunghi, voluminosi e ricchi di luce

Tagli capelli 2017, il look di Hilary Duff. Tra i tagli di capelli di tendenza per la primavera estate 2017 ci sono i tagli di capelli corti e medi. Anche i tagli di capelli lunghi spopolano tra le passerelle, a patto che siano voluminosi, morbidi e con riflessi di luce. Hilary Duff ha optato per un taglio lungo, morbido ed ondulato impreziositi da colpi di luce che donano luminosità al suo bel volto. Il taglio è leggermente scalato, come vuole la moda del momento, e di un bel colore biondo cenere.

Hilary Duff, le ultime news gossip al 29 marzo 2017.

Hilary Duff non ha vive per nulla bene la sua condizione di divorziata. La cantante lo scorso anno si è separata dall’ex marito Mike Comrie, con il quale ha il figlio di cinque anni Luca. La vita da divorziata non è facile, ed in particolar modo all’inizio è stata davvero dura: “Alcuni dei miei amici mi dicono, ‘Cavolo, deve essere bello, ti puoi prendere una pausa dal tuo bambino perché lo condividi’. Sono divorziata, e fa schifo. Beh, ha fatto schifo per un bel po’, adesso è semplicemente normale. Ma è vero, ogni tanto mi prendo delle pause. Ho tenuto Luca da sola per qualche settimana, senza nessun aiuto, e quando Mike è tornato ed è venuto a casa gli ho detto, ‘Ecco, tieni, è tuo! Ciao!'”. La vita da single non è facile, soprattutto quando sei fuori con le amiche, quando ha scoperto di piacere agli uomini molto più grandi. Hilary sta dedicando tutte le sue attenzioni al piccolo Luca: “In questo momento non lavoro e non mi sento in colpa per questo. È bello non avere impegni con nessun altro se non con tuo figlio, sono praticamente la sua autista personale!”.