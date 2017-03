Tagli di capelli e acconciature primavera estate 2017: chignon, frisè e frange

Acconciature primavera/estate 2017: il look di Sandra Bullock. Le tendenze in tema di capelli primavera/estate 2017 puntano su tre tipi di acconciatura: chignon alto; frisè e frangia. Alle donne piace sperimentare una nuova acconciatura, che doni quel tocco in più al look ma che allo stesso tempo si facile da realizzare. In alcune occasioni, le acconciature per i capelli diventano quasi come parte integrante del look, soprattutto con abiti classici. Un’acconciatura intramontabile è lo chignon, Chi non adora lo chignon, impeccabile con un tubino ma così chic su un look informale. Per realizzare lo chignon perfetto c’è bisogno di una “ciambella rotonda” attorno la quale si avvolgono i capelli ma naturalmente è un’acconciatura sempre facile da realizzare anche con una matita tra i capelli. È questa l’acconciatura scelta da Sandra Bullock che punta tutto su uno chognon spettinato ma con un effetto wet davvero irresistibile.

Sandra Bullock: l’idea di essere di nuovo mamma.

L’attrice Sandra Bullock, ormai 52enna non si dice contraria all’idea di avere altri figli. Già mamma di un figlio di 7 anni, Louis, e una bambina di 5, Laila, sembrerebbe stare progettando di allargare la famiglia. Ecco quanto ha raccontato una fonte a ‘E! News’ dei piani della star di Hollywood per quanto riguarda la sua vita privata: “Sandra non è contraria all’idea di allargare la famiglia in futuro. E’ piena di impegni professionali, ma avere dei figli è la cosa di cui va più orgogliosa di tutte”. E per quanto riguarda la sua vita di coppia la fonte aggiunge: “Hanno parlato della prospettiva di trascorrere la vita insieme. Si considerano come se fossero sposati. Non ha mai avuto dei sentimenti così forti. Lui è davvero un bravo ragazzo e la rende felice”.