Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: colpi di scena al trono classico

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: scontri e rivalità negli studi Mediaset. Negli studi di Uomini e Donne non si trova tregua e si assiste a scontri e rivalità tra i diversi corteggiatori, tra le corteggiatrici e tra tronisti e corteggiatrici: la questione Rosa – Alex, le tensioni tra Luca e Giulia e fra i due tronisti, le polemiche tra Giulia e Soleil. Ma non finisce qui, anche la corteggiatrice Federica sembra contesa tra i due corteggiatori. Una prima esterna vede Federica e Luca dove la ragazza sottopone il tronista al vecchio gioco di indovinare i sapori bendato. Questa volta con la novità dei vari gusti abbinati alle varie corteggiatrici; così l’acido del limone è Soleil e l’acqua salata è Giulia, mentre lei è la cioccolata fondente. La corteggiatrice però esce anche con Marco che con il suo saperci fare riesce a farle confessare alla redazione testuali parole: “E se con Luca pensavo di essere stata bene…con Marco…”. Marco è trionfante per avergliela quasi soffiata ma Luca dice che sicuramente Federica ha scorto nel rivale un percorso più facile da seguire, non avendo lui finora costruito nulla di concreto salvo qualche uscita; la ragazza alla fine si dichiara per Marco.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: nuovi scontri tra le troniste.

Passiamo al trono rosa: Mattia si dichiara per Desiré in maniera quasi “ costretta” affermando però :“Con Desirée mi sento a casa: lei mi dà fiducia e nei suoi confronti riesco ad aprirmi, con Rosa no…”. Desirée va con Domenico in palestra mentre Rosa in moto con Alex. Al termine delle esterne in studio scatta una nuova polemica: Desirée si dice convinta che se invitasse Alex, lui non esiterebbe a uscire con lei .