Amici 2017 Ed. 16: anticipazioni e news, lo scontro tra il coach ed un allievo

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni ed ultime news. La tensione nella scuola di Amici 2017 Ed. 16 comincia a farsi sentire e la pressione sale in vista della prossima puntata del serale. I ragazzi infatti, rispetto alla scuola tradizionale, sono sottoposti ad una pressione maggiore in quanto ogni settimana un allievo deve abbandonare il talent. Negli ultimi giorni Morgan, coach della squadra bianca, è arrivato ad uno scontro con uno degli allievi della sua squadra, Mike Bird, sul quale si è accanito particolarmente. Vediamo nel particolare perchè i due sono arrivati ad uno scontro…

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni: lo scontro tra Morgan e Mike Bird.

Il direttore artistico dei bianchi Morgan è arrivato ad uno scontro decisivo con uno dei suoi allievi, Mike Bird, dopo che il cantante si era lamentato per i brani che gli erano stati assegnati. Ha infatti dovuto preparare la canzone Ci vuole un fiore, scritta dall’indimenticabile Sergio Endrigo, ed Hey You dei Pink Floyd. A tal proposito ha affermato: “Di là fanno le figate, le robe che tutti conoscono, di qua devo tradurre un pezzo dei Pink Floyd che neanche nessuno sa. E devo cantare “Ci vuole un fiore”, come ca**o lo canto!”. Morgan ha risposto a tali affermazioni infuriato: “Chi ha scritto la musica di Ci vuole un fiore? Sergio Endrigo! Mi dici un’altra canzone che ha scritto Sergio Endrigo? Non sai un cazz*o di musica, non parlare, stai zitto! E’ allucinante, io sto lavorando per te! Chi sei? Sei nessuno, la formica vale più di te perché si rende conto di quello che è, tu no, mi stai insultando con il tuo atteggiamento!”.