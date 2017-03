Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news al 30 marzo 2017: le criticità delle carceri e la lotta di Rita Bernardini. Manca poco alla marcia per l’amnistia organizzata dal Partito Radicale nel giorno di Pasqua. Sono tanti i punti d’ombra che affliggono le carceri italiane e che dovrebbero essere risolti con urgenza, e per questo i Radicali chiedono l’amnistia, che non è vista come un atto di clemenza, ma di giustizia. Tra questi problemi vi sono il sovraffollamento e la mancanza di piani di rieducazione. Rita Bernardini ha concesso un’intervista a vocedinapoli.it ed ha parlato della condizione del carcere di Poggioreale e di quello di Secondigliano. “A Poggioreale, abbiamo di nuovo superato abbondantemente i duemila reclusi (2.026 per l’esattezza, ndr,dai dati del Ministero di Grazia e Giustizia) rispetto ai 1.644 regolamentari (ndr, fonte: Ministero di Grazia e Giustizia) mentre a Secondigliano viaggiamo su gli oltre 1.300 (nello specifico sono 1.331, ndr, dai dati del Ministero di Grazia e Giustizia) su una capienza prevista di 898 posti (ndr, fonte: Ministero di Grazia e Giustizia)”. Altro grande problema riguarda le pene alternative, tanto discusse ma ancora poco attuate.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news al 30 marzo 2017: le criticità delle carceri e la relazione di Mauro Palma.

Anche la prima relazione di Mauro Palma, il Garante nazionale delle persone recluse, evidenzia un serio sovraffollamento nelle carceri: sono ben 55.827 i detenuti registrati nelle celle, mentre i posti disponibili sono 45.509. Palma, in quanto Garante, deve vigilare anche sulla sicurezza, sulla sanità e sul controllo delle migrazioni. Per quanto riguarda la sicurezza, sono stati effettuati dei test per verificare se sussistono i requisiti minimi di sicurezza previsti dalla legge. I risultati non sono stati positivi, in quanto è emerso “l’assoluta carenza di camere di sicurezza: delle 2143 ufficialmente censite tra Polizia di stato e Arma dei carabinieri, 658 sono del tutto inagibili, per lavori, per abbandono da tempo o per totale inadeguatezza a standard minimi; inoltre 90, della Polizia di stato, sono soltanto parzialmente agibili. Le rimanenti 1395 sono ben al di sotto della necessità”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news al 30 marzo 2017: le criticità delle carceri e le ingiuste detenzioni.

Altro grave problema è quello delle ingiuste dentenzioni. Non sono rari i casi in cui persone innocenti si trovino a dover scontare delle pene, e spesso innocenti restano ingiustamente in carcere per decenni. Su Il Tempo si racconta la storia di un ex detenuto di 51 anni, condannato nel 1997 per l’omicidio di un suo amico. Solo dopo 21 anni trascorsi in carcere, fu dimostrata l’innocenza di questo ormai ex detenuto, che chiederà il risarcimento. Ma nessuno gli potrà mai restutuire gli anni trascorsi da innocente in una cella.