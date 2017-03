Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi 30 marzo 2017: moda, cucina, tagli capelli

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 30 marzo 2017: moda. Oggi, giovedì 30 marzo 2017, torna su Rai 2 Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Caterina Balivo ricca di interessanti tutorial e rubriche. Caterina ogni giorno sfoggia dei look molto originali, e per la puntata di oggi ha scelto di indossare una maglietta color crema ed una gonna in toulle azzurrina con delle mega stelle. A completare il look sono delle décolleté verde chiaro brillantinate. Il primo tutorial della puntata di Detto Fatto di oggi è di moda: Simona Mazzei ha dato dei consigli a nonna e nipote per adottare lo stile “mini me”, vale a dire un look molto simile sia per la nonna che per la nipote. Simona ha scelto dei colori primaverili quali il rosso ed il fucsia, due graziosi abiti con cinturina nera per evidenziare il punto vita, dei graziosi spolverini e delle mini clouth.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 30 marzo 2017: cucina, tagli capelli.

Detto Fatto prosegue con un tutorial di cucina. Flavio Angiolillo ci rivela le ricette di due cocktail superclassici, un gin tonic e un whiskey sour. Toni Pellegrino torna con un tutorial sui tagli di capelli e ci spiega come creare un ciuffo laterale fai da te: basta prendere i capelli e portarli sul lato opposto; non si deve, invece, tagliare solo la lunghezza come se fosse una frangia.