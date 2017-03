Isola dei Famosi 2017 Ed. 12: quando l’amore ti cambia… Il nuovo sorriso di Raz

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12: l’incontro che ti riporta il sorriso. L’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 è quasi giunta al termine. Quest’edizione del reality è stata molto avvincente, ed uno dei momenti più belli è stato senza dubbio l’incontro sull’Isola tra Raz Degan e l’ex fidanzata Paola Barale. Raz sull’Isola non è sempre apparso distaccato dal resto del gruppo: non è riuscito a superare i comportamenti strategici dei compagni d’avventura, ed ha deciso di vivere la sua isola da solo. Questo comportamento non è piaciuto agli altri naufraghi, e spesso è stato oggetto di screzi. L’arrivo di Paola sull’Isola, però, sembra aver ambiato le cose. Raz Degan, nel poter riabbracciare l’amata compagna, è tornato a sorridere ed i suoi occhi hanno brillato come non mai. La presenza di Paola sull’Isola è stata molto breve, ma ha lasciato il segno: Raz si è dimostrato più disponibile nei confronti del gruppo, e spesso ha regalato loro del cibo da lui pescato.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, Alessia Marcuzzi commenta l’incontro tra Paola e Raz.

Ad accorgersi del cambiamento di comportamento di Raz Degan sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 è stata anche Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha rilasciato un’intervista al Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato del modelli israeliano: “Si è ammorbidito molto da quando Paola è andata a trovarlo. Ogni concorrente che va in Honduras deve superare un proprio limite. Il suo era di non riuscire sempre a interagire con gli altri. Il pubblico, però, si è subito schierato dalla sua parte perché incarna il sopravvissuto per eccellenza: non fa gossip, va per la sua strada. Però, l’Isola è fatta anche di interazioni e, per fortuna, l’ha capito pure lui”.