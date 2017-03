Moda primavera/estate 2017: ecco un outfit perfetto per una gita fuori porta firmato Motivi

Moda primavera/estate 2017: un outfit perfetto firmato Motivi. Siamo addentrati ormai nel clima primaverile e pochi giorni ci separano dalla Pasqua. Per molti di noi la pasquetta e un giorno da trascorrere in famiglia o con gli amici in una gita fuori porta ma a volte non si sa bene cosa indossare. Ecco alcune proposte di outfit lanciate dal brand Motivi. La nuova collezione primavera/ estate 2017 del brand Motivi propone top in jersey con stampa lettering doppiato da una t-shirt in tulle con maniche corte a rouches. In abbinamento un jeans slim boyfriend supreme fit modello Kendall realizzati in un particolare denim stretch high performing dall’elasticità unica e con effetto push up. Piccoli strappi sulle gambe, impunture a contrasto colore e accessori in metallo con logo. Per stare comode sneakers ai piedi, realizzate in tela lurex misto cotone con suola in gomma bianca e chiusura a lacci piatti in gros grain. Sul retro una vezzosa rouche in similpelle a stampa rettile.

Moda primavera/estate 2017: per una gita furi porta ecco il look ideale.

Per una gita fuori portasi sa occorre portare con se un po’ di cose e quindi sarà indicato lo zaino realizzato in morbida similpelle dall’aspetto naturale con patta davanti in una tonalità più chiara e chiusura magnetica a cuore, in metallo. L’accessorio dispone di una tracolla sulla parte superiore, per poterlo indossare a spalla, e anche due bretelle regolabili in lunghezza, staccabili. Se il clima non è del tutto tiepido la linea cropped per il giubbotto in denim di cotone stretch lavaggio medio con maniche a tre quarti, accessori in metallo antichizzato e taschini applicati farà al caso vostro. Per completare il look il berretto con visiera realizzato in raso; sul davanti una ricca applicazione di castoni cuciti.