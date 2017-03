Moda primavera/estate 2017: il costume da bagno super protagonista per l’estate 2017

Moda primavera/estate 2017: il beachwear che ha stregato tutte. Carly Brown, founder del brand australiano Une Piece ha fatto davvero Bingo. Attraverso i social ha puntato su un pezzo della collezione in Sold out, ancora prima del lancio del suo e-commerce. Si tratta di beachwear che in poco tempo ha conquistato non poche potenziali clienti. Il costume da bagno Primavera Estate 2017 in questione è l’Original Sexy Rashie ed è un costume intero, a maniche lunghe, con zip regolabile sul petto, disponibile in 5 colori. Non un trikini dunque né un vero e proprio costume intero ma un body beachwear full-zip, una tendenza moda mare già avvistata in passerella.

Moda primavera/estate 2017: il sold out del prodotto.

Più di 500 persone a inserirsi in lista d’attesa ancora prima del lancio del prodotto, un vero e proprio trionfo. Il sito e-commerce solo nel suo primo giorno di vendite ha registrato oltre 20mila accessi. Si attende che il prodotto ritorni comprabile.