Riforma pensioni, oggi 30 marzo 2017. Le novità su pensioni anticipate, Ape, decreti attuativi ed il meccanismo della Rita

Pensioni anticipate, Ape. Ancora nessuna novità sui decreti attuativi delle misure per le pensioni anticipate che dovrebbero entrare in vigore il 1° maggio 2017. L’attesa è comunque destinata a terminare in tempi brevi, entro la settimana in corso, al massimo la prossima. Il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, ha chiarito che tali decreti saranno corrispondenti alla Legge di Bilancio 2017 e che, se non interverrà una nuova legge ad apportare delle modifiche, per la data prevista del 1° maggio, i criteri d’accesso all’Ape agevolata non subiranno gli auspicati ritocchi in senso estensivo della platea.

Pensioni anticipate, Ape e Rita. La circolare della Covip.

Accanto all’Ape volontaria, per le pensioni anticipate, sarà attiva anche la Rendita integrativa temporanea anticipata, detta Rita. La Covip, con la circolare n. 1174 del 22 marzo 2017, ha fornito indicazioni operative in ordine a tale nuova misura, che troverà applicazione in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018. Nella circolare si richiama la Legge di Bilancio 2017 che ha introdotto, per gli iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento, la possibilità di fruire della rendita integrativa temporanea anticipata, disciplinandone i requisiti. La Covip In primo luogo evidenzia che detto istituto riguarda i soli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita. L’art. 1, comma 188, della Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017) esclude infatti espressamente le forme in regime di prestazione definita.

Stante poi quanto precisato nel successivo comma 191, ne potranno fruire sia i lavoratori che sono iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto lgs. n. 252/2005 sia i dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate, ai quali ancora si applicano le disposizioni del Decreto lgs.124/1993. Ciò a condizione che si trovino in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 232/2016.

La finalità perseguita è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, un sostegno finanziario agli iscritti, del settore privato o pubblico, che sono vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti per ottenere l’Ape, disciplinata dall’art. 1, commi da 166 a 178, della stessa Legge.

Gli iscritti alle predette forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, che si trovino in possesso di determinati requisiti e che cessino dal rapporto di lavoro, possono su base volontaria anticipare il momento del pensionamento, avvalendosi, in tutto o in parte, della posizione individuale accumulata presso la forma stessa, per fruire di un anticipo pensionistico della durata massima di 3 anni e 7 mesi. A costoro è infatti consentito chiedere l’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato fino al conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione nel sistema pensionistico obbligatorio.

Pensioni anticipate, Ape. I requisiti per ottenere la Rita.

Per quanto riguarda i requisiti per ottenere la Rita, nella circolare della Covip, si fa presente che per ottenere la “rendita integrativa temporanea anticipata” occorre in primo luogo essere in possesso di tutti i requisiti per l’Ape, indicati nel comma 167 e cioè: iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria (o a forme sostitutive o esclusive della medesima) o alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 335/1995; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto a una pensione di vecchiaia entro tre anni e 7 mesi; anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatoria di 20 anni; diritto a fruire di una pensione obbligatoria, al netto delle rate di ammortamento dell’APE eventualmente richiesta, pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria; non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

La sussistenza dei predetti requisiti sarà appositamente attestata dall’Inps, come previsto dall’art. 1, comma 168, della Legge 232/2016. I soggetti interessati a fruire della rendita integrativa temporanea anticipata dovranno pertanto produrre alle forme pensionistiche complementari la certificazione a tal fine rilasciata dal predetto Istituto, che sarà acquisita agli atti della forma. L’acquisizione di detta certificazione è, quindi, condizione indispensabile per l’erogazione della relativa prestazione. Oltre al possesso dei requisiti per l’Ape attestato dall’apposita certificazione, la norma richiede che sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro. Spetterà pertanto alle forme pensionistiche complementari accertare la sussistenza anche di detta situazione prima di procedere all’erogazione della “rendita integrativa temporanea anticipata”.

Non sono, invece, previsti requisiti minimi di contribuzione alla previdenza complementare. Non è neppure richiesto che il soggetto abbia fruito dell’Ape. E’ infatti rimessa alla scelta dei lavoratori la possibilità di avvalersi dell’Ape e della Rita in modo congiunto ovvero alternativo.