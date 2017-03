Tagli capelli e acconciature primavera/estate 2017: le acconciature perfette per le donne sportive

Tagli capelli e acconciature per capelli primavera/estate 2017: le acconciature per essere chic anche in palestra. La bella stagione è alle porte e con essa anche il desiderio di mettersi in forma ma ogni donna si sa, vuole sentirsi ordinata e chic anche mentre si allena. Tra le acconciature proposte per la primavera/estate 2017 troviamo trecce, code di cavallo, raccolti con ciuffi che si arrotolano su sé stessi: le acconciature per fare sport possono farvi apparire impeccabili anche in palestra. Con un po’ di manualità si possono comporre acconciature a prova di salti, balzi e capriole.

Le treccine (e codine) saranno perfette, basterà suddividere i capelli in due porzioni con una riga nel mezzo, il modo migliore per raccogliere tutti i ciuffi, lunghi o corti. Poi si possono intrecciare alla Pippi Calzelunghe o raccogliere in piccole code laterali avvolte su loro stesse (tipo Sailor Moon).

tagli capelli e acconciature primavera/estate 2017: lo chignon e la coda di cavallo.

Lo chignon, senza ciocche fuori posto, tirato a lucido sul davanti, è ideale per le attività che richiedono grande concentrazione. La versione più morbida, spettinata, con il raccolto alto o basso, decentrato sulla testa, da fare e rifare nel corso dell’attività sportiva, è una tendenza che si addice in palestra come per un aperitivo con le amiche. Anche la coda di cavallo alta o bassa, dietro la nuca, morbida o tirata è una perfetta acconciature per le donne sportive.