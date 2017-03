Tagli di capelli corti primavera/estate 2017: i pixie haircut per un super volume

Tagli di capelli primavera/estate 2017: i pixie haircut. Con l’inizio del clima primaverile la voglia di cambiamento aleggia nell’aria e per rinnovare il proprio look si parte senza ombra di dubbio dai capelli. Tanti sono i tagli, le acconciature, le ultime proposte di styling più in voga per dare il benvenuto alla nuova stagione. I pixar corti vanno per la maggiore, che sia lisci o adornati da onde per un incredibile volume, saranno i tagli di capelli corti protagonista per la primavera/estate 2017. Preferiti anche per la loro straordinaria semplicità di stile e di mantenimento. I pixie haircut sono infatti sistemabili, giorno dopo giorno, in pochissimi minuti. Di grande tendenza sarà l’effetto messy e sbarazzino, con la possibilità di poter sfoggiare un efficacissimo stile di capelli in pochissimi istanti, tutte le mattine.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il via al volume.

I capelli corti e mossi sono sicuramente uno dei top trend dei prossimi mesi. Lisci si ma non solo, con i capelli mossi si potranno ottenere risultati migliori. Probabilmente il merito è dell’effetto messy . Avere i capelli ricci o un pò mossi vi permetterà di giocare con ciocche e ciuffi in modo più naturale, ricreando il risultato sbarazzino per un look davvero invidiabile.