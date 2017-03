Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Gemma Galgani stupisce tutti

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Gemma alle prese con Marco. Gemma Galgani è ormai la protagonista assoluta del parterre femminile del programma di Uomini e Donne ma ha decisamente optato per un cambio di rotta, spaziando i pubblico. Infatti, a gran sorpresa, la dama ha deciso di invitare in esterna Marco Firpo. Eppure, solo qualche giorno fa, durante l’evento speciale ‘Olimpiadi della Tv’, Gemma era sembrata al pubblico molto vicina a Giorgio Manetti. Dopo una lettera molto commovente tra i due era scattato un bacio appassionato. Inutile dire che i fan della coppia, dopo la lettera e il bacio, avevano iniziato a sperare che i due ritornassero insieme, ma non è stato così.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Marco è solo bloccato?

Dopo il rifiuto di Giorgio, la Galgani ha deciso di concentrare la sua attenzione su Marco. In particolare la dama ha organizzato una romantica cena in una casa sull’albero. D’altra parte Firpo si è mostrato felice e incredulo, tanto che Gemma ha raccontato, in studio, che i momento con Marco sono stati belli e romantici. Marco Firpo ha apprezzato l’esterna, ma ha dichiarato di volere solo un’amicizia con la dama ma il cavaliere ha invitato Gemma a casa sua per le feste pasquali e ha omaggiato anche la dama con un regalo. Si tratta di un orologio provo di batterie, per fermare il tempo al momento in cui si sono incontrati per la prima volta.