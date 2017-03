Verissimo, anticipazioni ed ospiti di sabato 1 aprile 2017. Sabato 1 aprile 2017 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin che ogni sabato ci tiene compagnia con tanti ospiti e tanti gossip a partire dalle ore 16.30. Secondo le ultime anticipazioni anche questa settimana ci saranno tanti personaggi noti che si racconteranno nello studio di Verissimo per parlare della loro vita privata e dei tanti progetti lavorativi per il futuro. Nella scorsa puntata erano stati presenti in studio Gabriel Garko, Alessandra Amoroso, Alessandra Pieralli, Ivan Montes de Il Segreto e Giuliano Peparini. Chi saranno gli ospiti di questa puntata di Verissimo?

Verissimo, anticipazioni: ospite in studio Ornella Muti.

Verissimo torna con una nuovissima puntata ricca di ospiti, in onda sabato 1 aprile 2017 a partire dalle ore 16.30 su Canale 5 con la conduzione di Silvia Toffanin. Secondo le ultime anticipazioni tra i tanti ospiti in studio ci sarà la grande Ornella Muti, reduce da un piccolo ricovero in ospedale. L’attrice si racconterà in una lunga intervista, ripercorrendo le tappe più importanti della propria carriera artistica ed i traguardi più belli della sua vita professionale. Secondo le ultime anticipazioni anche questa settimana sono attesi gli attori de Il Segreto, anche se non è ancora stato reso noto il nome di chi prenderà parte alla puntata.