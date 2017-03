Anticipazioni Beautiful le Trame del 31 marzo e 1° aprile 2017: La guerra dei Forrester…

Anticipazioni Beautiful, tutte le Trame delle puntate di venerdì 31 marzo e sabato 1° aprile 2017 – Riflettori puntati sempre sulla vicenda delle contrastate nozze tra Eric e Quinn. Infatti attraverso le anticipazioni sulle trame delle puntate di Beautiful vediamo come si accende lo scontro tra i Forrester e il loro stesso patriarca! Il capofamiglia ha ormai reso nota la sua scelta di sposare Quinn, scelta alla quale soprattutto Steffy e Ridge hanno reagito vivacemente, con tutta la loro rabbia e la loro delusione. Questo tuttavia non ha ridotto la loro lucidità e combattività. Padre e figlia, infatti, non lasceranno nulla di intentato per trovare il modo di ‘fare fuori’ la Fuller, e di riprendere il controllo della situazione, sia familiare che aziendale.

Anticipazioni Beautiful le Trame del 31 marzo e 1° aprile 2017

Secondo le anticipazioni di Beautiful, infatti, acquisire la parte delle quote azionarie della Forrester che al momento sono proprietà degli Spencer, sembra un obiettivo a portata di mano, dal momento che Bill le lascerà a Brooke come dono di nozze. Ma Ridge si innervosisce all’idea, visto che evidentemente prova ancora qualcosa per la sua ex moglie. Cerca allora una strategia alternativa. Secondo le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful questa strategia consisterà in un tentativo di… seduzione della sua matrigna! Restate con noi!