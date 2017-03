Anticipazioni Il Segreto le trame del 31 marzo e 1° aprile 2017: i Mirañar in azione…

Anticipazioni Il Segreto, tutte le Trame di venerdì 31 marzo e sabato 1° aprile 2017 – «Hipólito investe in borsa… di Onésimo!» – Ricordate la beffa di don Berengario alla povera Dolores, severamente stigmatizzata a viso aperto davanti allo stesso aiuto parroco, dalla coraggiosa Gracia? Ebbene le anticipazioni de Il Segreto raccontano che la vicenda avrà una ‘coda’, e che verrà il turno della signora Mirañar di dirne quattro al meschino prete, battendolo in breccia davanti a tutta Puente Viejo, che acclamerà e loderà la moglie di Pedro per la sua determinazione! Hipolito, intanto, riuscirà a farsi dare da Gracia gli incassi del suo negozio e li consegnerà ad Onesimo che… Si mostrerà propenso ad investirli… In borsa!

Anticipazioni Il Segreto, le trame del 31 marzo e del 1° aprile 2017: la confessione di Hernando.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che le condizioni di Camila saranno molto gravi. Credendo di non essere ascoltato dalla donna, Hernando si avvicinerà al suo letto e le confesserà di amarla! A Matias arriverà una lettera da Madrid, da parte di Prado e verrà invaso da terribili sensi di colpa per averla tradita con Rafaela. Lucas e Sol, instancabilmente, si occuperanno di tutti i malati di Puente Viejo. Francisca chiederà a Severo di riceverla al più presto a Miel Amarga, senza il suo braccio destro Carmelo.