Anticipazioni Un posto al sole, le trame della settimana del 3, 4, 5, 6 e 7 aprile 2017: Luca tende un agguato a…

Anticipazioni Un posto al sole, tutte le trame della settimana del 3, 4, 5, 6 e 7 aprile 2017 – «La decisione di Vittorio» – Ancora piene di suspense sono le puntate di Un posto al sole della settimana a venire, delle cui trame vi diamo qui le anticipazioni, che vanno da lunedì 3 a venerdì 7 aprile 2017. Secondo tali anticipazioni, Luca Grimaldi, sempre più in paranoia per quello che potrebbe raccontare agli inquirenti Vittorio, decide di lasciare, anche contro il parere dei medici, l’ospedale in cui è ricoverato, per tendere un agguato al ragazzo. Ma il giovane Del Bue riesce a sottrarvisi. Ormai determinato a far sì che si faccia giustizia per la morte di Antonio Baroni, il figlio di Guido è finalmente deciso costi quel che costi – a parlare! E la sua testimonianza spalancherebbe le porte del carcere al violento e indegno agente!

Anticipazioni Un posto al sole, le trame della settimana del 3, 4, 5, 6 e 7 aprile 2017 – «Niko cerca lavoro»

Secondo le anticipazioni di UPAS, nelle prossime puntate assisteremo al ritorno a Palazzo Palladini di Roberto Ferri. Serena e di Filippo lo sosterranno con saggi consigli. Nel frattempo Gigi Del Colle – smontato psicologicamente dalla stroncatura di un critico – rinuncia a mettere in scena il suo spettacolo teatrale. Allo studio Enriquez, il nobile gesto di Niko, che rinuncia – in nome dell’amicizia per Susanna – a competere con lei per prendere il suo posto, conquista ancora di più il cuore della donna, per la quale ormai il ragazzo è molto di più che un amico. Ma oltre al cuore di Susanna, ora il giovane Poggi deve conquistarsi anche un nuovo posto di lavoro e, a dispetto delle sue indubbie qualità, visti i tempi, non sarà facile neanche per lui!

Anticipazioni Un posto al sole, le trame della settimana dal 3 al 7 aprile 2017 – «Tutti in riga! Il ritorno di Roberto Ferri»

E chiudiamo in serenità queste anticipazioni di Un posto al sole, mostrando qualche vicenda dai toni più distesi e quasi farseschi. Abbiamo Rossella e Patrizio impegnati in interminabili litigi dovuti alla scarsa autostima del ragazzo per quanto riguarda il suo fisico. Roberto Ferri, corroborato dal viaggio di nozze, si appresta intanto a sguainare la spada dell’ordine, per rimettere in riga i condomini di Palazzo Palladini, che in sua assenza sono precipitati, a suo dire, nel caos più totale. Ma si sa: quando il gatto non c’è i topi ballano…