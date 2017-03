Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial di oggi, 31 marzo 2017

Detto Fatto di oggi, venerdì 31 marzo 2017: le anticipazioni, i tutorial, le rubriche ed i consigli di Caterina Balivo. Caterina Balivo torna su Rai 2 con una nuova puntata di Detto Fatto per concludere in allegria il mese di marzo. Anche oggi verrà trasmessa una puntata ricca di tutorial e rubriche interessanti proposti da tutor bravi e preparati. In attesa di scoprire quali sono le anticipazioni della puntata di Detto Fatto di oggi, 31 marzo 2017, ricordiamo alcuni tutorial proposti durante la puntata di ieri.

Detto Fatto, alcuni tutorial di ieri in attesa della puntata di oggi, 31 marzo 2017.

Nella puntata di Detto Fatto di ieri, Ilario Vinciguerra ci ha proposto un ottimo piatto di stagione: si tratta degli ziti conditi con fave, guanciale croccante e ricotta salata. Giovanni Ciacci ha stupito con un altro azzeccatissimo cambio look, proponendo alla sua ospite Veronica un nuovo taglio di capelli con le punte viola!