Isola dei Famosi 2017, il daytime del 31 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 31 marzo 2017: la ritrovata armonia. Tra i naufraghi sembra essere tornata l’armonia. Malena, Nancy e Giulio decidono di fare una battuta di pesca, e ne approfittano per un’escursione sott’acqua ed ammirano incantati i meravigliosi paesaggi marini. I tre tornano all’accampamento con un bel bottino ricco di lumache e ricci che decidono di preparare per pranzo. Malena cucina, mentre Raz è ancora impegnato nella pesca nonostante il dito bendato a causa del morso di un animale. I naufraghi sono sereni e mangiano tranquilli e spensierati, tanto che Nancy inizia a chiedersi se non fosse Samantha il motivo delle tensioni nel gruppo. L’unico a non fidarsi ancora del gruppo è Raz: “Sono il solito gruppo, solo diminuiti. Ma il succo è uguale”, ammette in confessionale.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 31 marzo 2017: la situazione sull’Isola dei Primitivi.

Eva e Moreno proseguono la loro avventura sull’Isola dei Primitivi. Nonostante qualche piccolo screzio, i due hanno instaurato un bel rapporto che gli consente di vivere serenamente questi ultimi giorni sull’Isola. Moreno si è reso protagonista di escursioni subacque per ammirare la barriera corallina, mentre Eva si è cimentata nella pesca ed è riuscita a prendere la sua prima preda.