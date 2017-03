Isola dei Famosi 2017: la pace apparente o ritrovata?

Isola dei Famosi 2017: Samantha abbandona l’Isola. Nuovi schieramenti sull’Isola dei Famosi 2017. Tutti sembrano essersi avvicinati a Raz Degan tranne Samantha De Grenet e Giulio Base. Nella puntata di martedì ad abbandonare l’Isola è stata Samantha. Prima di lasciare la palapa, Samantha ha dovuto dare il bacio di Giuda che valeva una nomination e ha deciso di darlo a Raz Degan, ma con la speranza che una volta usciti da lì possano guardarsi negli occhi come persone e non come giocatori. Samantha dopo aver abbandonato la palapa è stata portata sull’Isola dei primitivi, dove attualmente ci sono Eva Grimaldi e Moreno, ma ha deciso di tornare a casa.

Isola dei Famosi 2017: la pace ritrovata tra i naufraghi.

La situazione sull’Isola dei Famosi sembra essere tranquilla. Gli animi sembrano essersi calmati e i naufraghi vanno d’accordo tra di loro. Giulio sente già molto la mancanza di Samantha. Anche sull’Isola dei Primitivi regna l’armonia dove convivono Eva e Moreno. Eva ha anche pescato il suo primo pesce ed è stata davvero molto felice. Tutto prosegue quindi per il meglio, calma reale o apparente? Per saperlo bisogna solo attendere gli sviluppi ma per ora speriamo che non si turbi questa tranquillità ritrovata.