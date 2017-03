La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata del 31 Marzo 2017

La prova del cuoco: anticipazioni del 31 Marzo 2017. Lo show culinario de La prova del cuoco andrà in onda con una nuova puntata oggi 31 Marzo 2017 su Rai 1 a partire dalle ore 11.50, alla cui conduzione vedremo l’allegra Antonella Clerici. Secondo le ultime anticipazioni anche questo appuntamento con La prova del cuoco sarà ricco di tante uniche e golose da provare sui fornelli di casa. In attesa delle nuova puntata ricordiamo che nella giornata di ieri abbiamo assistito alla sfida dei cuochi. Per la sfida dell’uovo d’oro, prossima alla semifinale, i due chef hanno proposto degli involtini di anatra con pancotto su un letto di crema alle mandorle ed un raviolo di ricotta ed aragosta su un letto di pisellini e carciofi, il tutto completato da un albume.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di ieri 30 Marzo 2017.

Nella sfida dei cuochi della giornata di ieri, la squadra del pomodoro rosso ha realizzato un fagottino di cicoria al primo sale con rigatino, seguito da un filetto alla gallinella al vapore con zucchine e salsa al limone. Il peperone verde ha proposto invece un fiore di zucca ripieno di ricotta e fritto, seguito da uno straccetto al timo e per finire una cheesecake scomposta con ananas fresco. La vittoria è stata della squadra verde. Vediamo nella puntata di oggi de La prova del cuoco chi vincerà e quali invitanti ricette saranno realizzate.