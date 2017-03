Riforma pensioni, oggi 31 marzo 2017. Le ultime novità su pensioni anticipate, Ape sociale, Inps, seconda fase delle riforme ed invecchiamento attivo

Pensioni. L’osservatorio dell’Inps. Secondo quanto emerge dai dati diffusi dall’Inps nell’ultimo osservatorio sulle pensioni aggiornato a gennaio 2017, all’inizio dell’anno risultano in pagamento 18.029.590 pensioni, con “una forte concentrazione nelle classi basse”, con il 63,1% delle pensioni con un importo inferiore a 750 euro, di cui il 76,5% riguarda le donne.L’Inps ha evidenziato, inoltre, che delle 11.374.619 pensioni con importo inferiore a 750 euro, solo il 44,9% (5.106.486) beneficia di prestazioni legate a requisiti reddituali bassi, quali integrazione al minimo, maggiorazioni sociali, pensioni e assegni sociali, di invalidità civile.

La spesa complessiva delle prestazioni è pari a 197,4 miliardi di euro, di cui 176,8 a carico delle gestioni previdenziali, in rapporto al Pil è pari all’11,3%.Nel 2016 sono state liquidate 1.048.096 pensioni delle quali oltre la metà (53,2%) di natura assistenziale. Un numero così elevato rispetto alla consistenza delle pensioni in pagamento al 1° gennaio è compensato da un ricambio molto più veloce rispetto alle prestazioni di tipo previdenziale. Gli importi annualizzati, stanziati per le nuove liquidate del 2016 ammontano a 9,4 miliardi di euro, che rappresenta circa il 4,7% dell’importo complessivo annuo in pagamento all’1.1.2017. Sì evidenzia, inoltre, che la legge Fornero ha prodotto una riduzione sostanziale delle prestazioni: nel 2016 sono state liquidate nel settore privato 84.988 pensioni di anzianità/anticipate, con un calo del 46,4% rispetto al 2015 (quando erano state 158.589), di cui 29.333 a lavoratrici e 55.655 a lavoratori.

Pensioni, seconda fase del confronto Governo-sindacati

Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, nel commentare i dati diffusi dalla’Inps sulle pensioni ha osservato:”Dai dati diffusi dall´Osservatorio Inps emergono tre elementi molto precisi.La spesa pura per pensioni, come da tempo sostiene la UIL, è ampiamente sotto la media europea.Inoltre, esiste un problema di adeguatezza delle pensioni e, a riguardo, è di grande importanza l’estensione della 14esima alle pensioni fino a mille euro, varata con l’ultima Legge di bilancio valorizzando gli anni dei contributi versati. Infine, le donne sono le più penalizzate con trattamenti molto più bassi e, nella Fase due del confronto con il Governo sulla previdenza bisogna affrontare questo tema eliminando tutte le disparità di genere e introducendo un bonus di contribuzione figurativa per maternità e lavoro di cura”.

Al termine dell’ultimo incontro con il Governo, Il sindacato pensionati della Cgil ha illustrato in una nota i temi da affrontare nella seconda fase di confronto con l’esecutivo: “Al centro del confronto ci saranno le pensioni dei giovani. Sul tavolo ci sono anche il sistema di rivalutazione, le pensioni integrative, l’aspettativa di vita, il lavoro di cura, la separazione tra previdenza e assistenza e la governance dell’Inps”. Nel post si precisa:”Come sempre valuteremo l’esito di questo confronto nel merito”.

Pensioni, invecchiamento attivo.

Si è svolta in settimana l’audizione delle Segreterie nazionali dei sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil presso la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati per esaminare la proposta di legge sull’impegno delle persone anziane per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. L’audizione era stata chiesta non solo per rappresentare il punto di vista delle Organizzazioni Sindacali dei pensionati sulla necessità di una legge quadro sull’invecchiamento attivo e sulle caratteristiche che tale legge dovrebbe avere, ma anche per manifestare la preoccupazione sul carattere riduttivo delle proposte di legge che affrontano il tema dell’invecchiamento attivo e sui contenuti specifici di alcune delle proposte in esame.

Quello che chiedono i sindacati, si legge in una nota dello Spi-Cgil, “è un approccio a 360 gradi che affronti la tematica dell’invecchiamento attivo nella sua complessità. La legge quadro dovrebbe muovere dalla consapevolezza che l’invecchiamento attivo si costruisce lungo tutto l’arco della vita, e affermare la necessità di garantire alle persone anziane una vita dignitosa e una partecipazione dinamica alla vita sociale, politica e culturale, evidenziando l’importanza della partecipazione attiva delle persone anziane, delle relazioni sociali e familiari per contrastare la cultura dell’esclusione e la solitudine. La legge dovrebbe, inoltre, promuovere l’autodeterminazione delle persone anziane, valorizzandone il ruolo nella comunità, sia attraverso la partecipazione in attività di utilità sociale che attraverso la promozione di nuove forme di socializzazione e di partecipazione, in un’ottica d’incontro intergenerazionale e interculturale”. “Abbiamo depositato una memoria che contiene le nostre richieste. Ora la Commissione procederà alla definizione di un testo base unificato e chiederà all’Aula che sia riconosciuta alla Commissione la sede legislativa. Valuteremo il testo definitivo una volta ultimato con l’augurio che risponda a quanto abbiamo chiesto”, concludono le sigle sindacali.

Pensioni anticipate, Ape sociale.

In attesa che siano predisposti i decreti attuativi delle misure contenute nella Legge di Bilancio 2017 per le pensioni anticipate, i sindacati precisano che l’accordo con i Governo non è completo.Le parti socialii hanno chiesto l’intervento del Governo per modificare il requisito d’accesso all’Ape agevolata, in base al quale bisogna aver svolto un’attività gravosa per gli ultimi sei anni in maniera continuativa. “La richiesta di sei anni consecutivi per l’accesso che rischia di essere un criterio di esclusione”, ha precisato Susanna Camusso, segretario generale della Cgil. Un altro nodo da sciogliere è quello dei invece i disoccupati che hanno concluso un contratto a tempo determinato. Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, ha chiarito che la Legge di Bilancio 2017 prevede la possibilità di accedere all’Ape agevolata o alla classificazione di “lavoratore precoce”, solo in caso di licenziamento o di dimissione per giusta causa. “Quindi, un lavoratore che magari, dopo un periodo di Naspi, di mobilità, trova un lavoro a termine per qualche mese non avrebbe la possibilità di accedere ai benefici, pur avendo gli altri requisiti”, ha sottolineato.