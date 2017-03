Tagli di capelli primavera/estate 2017: il caschetto lungo e ricco di riflessi

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il look di Melissa Satta. Resiste alle stagioni che passano: il taglio di capelli a caschetto è ancora il taglio del momento. Per la prossima stagione, però, la tendenza lo vuole medio-corto e ondulato, se non addirittura spettinato, volumizzato da onde morbide. Un successo meritato perhè è haircut dona a tutte ed è facilissimo da mantenere. Il caschetto, soprattutto quello di media lunghezza appena sopra le spalle, è il taglio trend dell’estate. Il bello di questa pettinatura è che si abbina bene a tutte le forme del viso e conferisce un look curato e allo stesso tempo sbarazzino ad ogni mise. Il caschetto senza frangetta è il taglio più amato dalle star, perché è comodo, pratico e soprattutto veloce da sistemare anche nella versione wavy. Basta, infatti, una noce di spuma e un phon con il diffusore, per trasformare il caschetto lungo in un’acconciatura boho-chic di grande tendenza. È questo il look scelto da Melissa Satta che in una foto su instagram si mostra con un caschetto lungo molto scalato e con mesches che creano contrasto. L’effetto messy le dona un look davvero chic.

Melissa Satta: la neo sposa si racconta al settimanale Grazia.

Melissa Satta è neo sposina, il matrimonio celebrato in Sardegna con il compagno Kevin Prince Boateng è stata una piacevole giornata trascorsa tra amici e partenti ma la cerimonia non ha cambiato nulla nel rapporto, ecco quanto afferma al settimanale Grazia: “Mi ha dato forse un po’di sicurezza in più, l’idea di essere dentro un progetto. Ma la mia idea di Kevin, la mia relazione con lui sono sempre le stesse. Tanto che mi capita ancora di definirlo ‘il mio fidanzato. Io sono una che si annoia velocemente. Anche di me stessa, odio la routine. Con Kevin non corro questo rischio. La mia vita e quella di mio marito sono così complicate che la noia è l’ultimo dei nostri problemi di coppia. Io entro, lui esce, poi torniamo a casa e usciamo insieme, poi lui parte e io resto, dopo di che parto io, e via così. Per adesso ogni giorno è diverso dall’altro. A volte mi capita persino di sognarla, la noia nella mia vita familiare”, ha spiegato.