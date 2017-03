Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: clima turbolento nel trono classico

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: un trono classico poco tranquillo. Il trono classico di Uomini e Donne sta vivendo periodi abbastanza turbolenti. I due tronisti, Marco e Luca, hanno poca simpatia reciproca e la cosa comincia a farsi palese, data anche la grande differenza caratteriale dei due ragazzi. In aggiunta due corteggiatrici : Soleil e Federica stanno alimentando ancora di più le antipatie tra i due. In una delle ultime esterne, su una barca a vela, tra Soleil e Luca si è assistito a bacio molto passionale, sotto lo sguardo di Giulia e Marco. Il tronista Marco nel frattempo, non è rimasto a guardare e ha fatto innamorare Federica, soffiandola a Luca, che non l ha presa proprio nel migliore dei modi.

Uomini e Donne: l’evolversi del trono rosa.

Desirée e Rosa, dal lato femminile, sono uscite con Mattia che dal canto suo sembrava preferire la prima. Rosa invece esce con Alex, sorvolando sulle numerose critiche che le sono piovute addosso. Per quanto riguarda quelle che erano le voci circolanti sul fatto che Rosa Perrotta fosse ancora fidanzata, intervistata dal settimanale Mio, la tronista ha smentito categoricamente questa illazione. Rosa, reduce da una storia d’amore che è durata tre anni con un ragazzo di nome Evaristo, ha dichiarato che questa relazione fa oramai parte del suo passato. Le dichiarazioni rilasciate a riguardo: “E’ una relazione che riguarda il mio passato. E’ una persona che stimo tantissimo e che ci sarà sempre nella mia vita. È un ragazzo con il quale tranquillamente vado a prendere il caffè, se mi chiama”. Rosa Perrotta, successivamente, ha anche svelato il motivo per il quale questa storia è giunta al termine: “Ci siamo accorti che era finita quella passione che è necessaria perché si continui a fare delle cose”.