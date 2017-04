Amici 2017 Ed. 16, tutte le anticipazioni del secondo serale in onda stasera 1 Aprile 2017

Amici 2017 Ed. 16: le ultime news e anticipazioni del secondo serale. In questo secondo serale di Amici 2017 Ed. 16 arriva la prova giudice. Il primo dei quattro giudici a scegliere una delle esibizioni dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi è il cantautore Ermal Meta che sceglie un pezzo di Vasco Rossi. L’annuncio della prova giudice al serale di Amici 2017 è giunto martedì 28 marzo, durante l’appuntamento con il Daytime. La squadra bianca e la squadra blu sono state invitate a sedere sul divanetto delle rispettive casette per scoprire un annuncio importante.

Amici 2017 Ed. 16: la prima prova giudice scelta da Ermal Meta.

L’annuncio della produzione del talent show riguarda una delle prove che vedremo nel secondo appuntamento del serale di Amici 2017. Per la prova giudice, Ermal Meta ha scelto il brano Ogni volta di Vasco Rossi che tutti i cantanti della squadra blu e della squadra bianca dovranno preparare nell’eventualità di esibirsi nello speciale di sabato.Secondo quanto riportato dalle anticipazioni, anche la seconda puntata del Serale di Amici 2017 si preannuncia essere ricca di colpi di scena tra grandi ospiti e un eliminato alquanto inaspettato. La registrazione è avvenuta lo scorso sabato 25 aprile 2017 mentre la messa in onda è prevista per il 1 aprile, sempre su Canale 5: ancora una volta, torneranno protagoniste le frecciate di Morgan nei confronti della squadra Blu, risultata essere vincitrice per entrambe le due manche.