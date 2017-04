Amici 2017 Ed. 16: tutti gli ospiti e il secondo giudice speciale del serale!

Amici 2017 Ed. 16: gli ospiti della seconda puntata del serale di Amici. Siamo giunti al secondo appuntamento del serale di Amici 2017 Ed. 16 che andrà in onda sabato 1 Aprile in prima serata su canale 5. Ad ogni appuntamento, ospiti nazionali ed internazionali omaggeranno il palco di Amici 2017.Questa volta Francesco Renga, Fabrizio Moro e LP saranno ospiti del 1 aprile. Al serale di Amici di Maria De Filippi i tre artisti incontreranno i ragazzi e presenteranno in studio i rispettivi nuovi singoli in radio. LP duetterà con una cantante della squadra bianca e con una cantante della squadra blu. Saranno Shady e Federica a cantare con l’ospite internazionale per un duetto.

Amici 2017 Ed. 16: ecco il quinto giudice speciale.

Francesco Renga, Fabrizio Moro e LP saranno gli ospiti del secondo appuntamento con la fase serale del talent show Amici di Maria De Filippi, registrato la scorsa settimana a Roma. Il quinto giudice della seconda puntata del serale di Amici 2017 è l’attore e regista americano Matt Dillon.