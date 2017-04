Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi, 1º aprile 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 1º aprile 2017: le criticità delle carceri. Tutto è pronto per la marcia per l’Amnistia che si terrà il giorno di Pasqua. Il Partito Radicale vuole ribadire la necessità di un’amnistia per cambiare la situazione delle carceri, in conflitto rispetto alla Costituzione, ai diritto umani e alla giurisprudenza europea. Le condizioni di vita nelle carceri sono a dir poco difficili: celle fatiscenti, carenza di assistenza sanitaria, insalubrità delle strutture, mancanza di piani che consentano ai detenuti di lavorare o di studiare, ed è sempre molto alto il numero dei detenuti che decidono di togliersi la vita in cella: solo nel 2016 si sono uccise 40 persone, mentre in questi tre mesi del 2017 sono già 15 i detenuti che hanno deciso di togliersi la vita. Altro grave problema è quello del sovraffollamento: negli istituti di pena sono presenti 55.381 detenuti quando lac capienza ottimale è di 50.174.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 1º aprile 2017: un nuovo caso di suicidio a Roma.

Delle ultime ore è la notizia di un nuovo caso di suicidio nel carcere di Rebibbia. Un detenuto di 58 anni si è tolto la vita tagliandosi la giugulare. L’uomo sta scontando la pena dal 2008, e sarebbe dovuto uscire nel 2021. Un altro detenuto che sconta la pena a Rebibbia ha inviato una lettera a Rita Bernardini, informando l’ex deputata di un nuovo caso di suicidio all’interno delle carceri. I dati sui suicidi all’interno delle carceri sono molto allarmanti, e al Dubbio la Bernardini si è mostrata molto preoccupata: “Se verrà confermato questo trend, il 2017 potrebbe subire un record di suicidi e degrado carcerario quasi al livello che fece scattare la sentenza Torreggiani. C’è bisogno di pene alternative, condizioni vivibili, attività trattamentali che impegnino il detenuto durante la sua permanenza in carcere”. Vivere da reclusi è già una punizione. La doppia punizione è incostituzionale. Il non fare nulla, essere privi di stimoli, rimanere isolati, acuisce la sofferenza e depressione”.