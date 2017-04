Anticipazioni Beautiful, le trame del 1°, 3 e 4 aprile 2017: Bill “The Stallion” Spencer scalpita per sposare Brooke!

Anticipazioni Beautiful, la trama delle puntate di sabato 1°, lunedì 3 e martedì 4 aprile 2017 – «Eric non demorde» – Nelle puntate a cavallo di questo primo fine settimana – come ci rivelano le anticipazioni sulla trama di Beautiful – vediamo come Eric, a dispetto dell’opposizione dell’intera famiglia Forrester, è fermo e determinato a portare a buon fine la sua relazione, coronando il suo sogno d’amore con Quinn Fuller.

Anticipazioni Beautiful, le trame del 1°, 3 e 4 aprile 201 – «Eric non demorde!»

Tuttavia per le anticipazioni di Beautiful ad opporsi alla folle scelta della coppia non sono solo i Forrester, ma anche il figlio stesso di Quinn, Wyatt. Il ragazzo è preoccupato per la madre, ma soprattutto è addolorato per gli effetti che questa scelta ha avuto sul suo matrimonio con Steffy, che ha deciso di abbandonare il tetto coniugale visto che suo marito non è stato in grato di proteggerla dalla suocera. Ma neppure i tentativi del giovane Spencer convinceranno la Fuller a rinunciare a questo suo progetto di vita. Intanto Bill scalpita per sposare subito Brooke che, convinta di rendere felice Ridge con la notizia delle imminenti nozze, non esita a dirglielo. Ma in realtà Ridge non sembra per nulla contento e le consiglia di non sposarlo!