Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame delle puntate del 1°, 2 e 3 aprile 2017. Desirée è riuscita a incastrare Clara una volta per tutte?

Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di sabato 1, domenica 2 e lunedì 3 aprile 2017 – «Clara licenziata da Adrian!» Attraverso le Anticipazioni di Sturm der Liebe – Tempesta d’Amore – vediamo come Melli, dopo aver assistito ad una discussione tra Adrian e Clara, decida di recarsi da Lechner per affrontarlo e dirgli tutto quello che pensa. Il giovane tuttavia non recede dalla sua decisione, e ribadisce senza esitare alla Morgenstern il provvedimento che ha preso nei confronti della figlia della donna, e cioè il licenziamento! Ma non è finita qui: a Melli, capita anche di assistere ad un’altra conversazione. Si tratta di un dialogo assai compromettente tra Desirée e il suo complice, quello che dice di aver visto Clara investire intenzionalmente con la propria auto la figlia di Beatrice…

Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di sabato 1, domenica 2 e lunedì 3 aprile 2017 – «Che cosa c’è fra Natascha e Nils?»

Secondo le Anticipazioni di Sturm der Liebe – Tempesta d’Amore – a Melli non resta che fare ‘due più due quattro’ per arrivare alla terribile verità: Desirée e quell’altro losco individuo si sono messi d’accordo per incastrare Clara! Nel frattempo Charlotte incomincia a insospettirsi a proposito dello stretto e strano rapporto di amicizia venutosi a creare tra Natascha e Nils. Nei pensieri della donna si insinua il tarlo della gelosia!