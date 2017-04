Anticipazioni Una vita, le news e le trame del 1°, 3 e 4 aprile 2017. Martín ucciderà Félix da la Vega?

Anticipazioni Una vita – Acacias 38, le news la trama delle puntate di sabato 1°, lunedì 3 e martedì 4 aprile 2017 – «La gratitudine di Mauro per Félix de la Vega» – Care amiche e amici fan della saga di Calle Acacias, secondo le anticipazioni e news di Una vita, la benemerita soap di Aurora Guerra torna oggi a tenerci compagnia anche di sabato pomeriggio, sempre alle 14:10 e sempre sulla rete ammiraglia del Biscione! Le anticipazioni basate sulla trama delle puntate dei prossimi tre giorni, mostrano che Mauro è grato all’uomo politico Félix de la Vega per aver rifiutato di sostenere un progetto di Cayetana Sotelo. Quest’ultima, spiando da una finestra della sua casa, li scorge mentre parlano, e ovviamente si chiede che cosa stia correndo fra di loro.

Anticipazioni Una vita – Acacias 38, la trama delle puntate di sabato 1°, lunedì 3 e martedì 4 aprile 2017 – «Calanda: chi fa da sé fa per tre!»

Intanto Martín – plagiato e soggiogato da Calanda – si appresta ad uccidere il de la Vega, approfittando delle ombre della sera. Tuttavia le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 rivelano che la naturale bontà d’animo dell’ex soldato alla fine prevale, ed egli non se la sente di commettere questo delitto: la vita di Félix, almeno per ora, è salva! Diciamo almeno per ora, perché le anticipazioni mostrano anche che Calanda non ha rinunciato ad uccidere il politico. Constatato il fallimento dell’operazione, il terrorista – preso atto del fatto che anche nel campo degli omicidi politici qualche volta vale la regola del ‘chi fa da sé fa per tre’ – decide di agire in proprio per eliminare Félix!

Anticipazioni Una vita, trame puntate del 1°, 3 e 4 aprile 2017 – «Lealtà di Tano verso María Luisa e Víctor»

Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, Tano riferisce a María Luisa e Víctor di averli visti mentre si baciavano nell’androne, ma giura di non dir niente a nessuno. Ma la preoccupazione della ragazza è ben altra: risvegliatasi a letto con lui dopo essersi ubriacata la sera della festa, teme che Victor si sia spinto oltre. Il giovane intanto va da Ramón e gli chiede la mano della figlia, ma al Palacios questo matrimonio non garba. Nel frattempo Trini chiede a Teresa di occuparsi di Celia, ma la maestra sembra alquanto perplessa…