Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, Alba Parietti parla degli scontri con Selvaggia Lucarelli

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, le anticipazioni di stasera, 1° aprile 2017, e le polemiche di quest’edizione. Stasera torna Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 con una nuova scoppiettante puntata ricca di novità ed emozioni. Ballerino per una notte sarà Elio, il leader del gruppo musicale Elio e le storie tese, mentre ballerina per una notte sarà Nastassja Kinski, attrice e modella tedesca. Quest’edizione di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 vede in primo piano una polemica: quella creatasi tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli. Non è la prima volta che la giurata si rende protagonista di polemiche con i concorrenti, ed infatti l’anno scorso furono accese le discussioni createsi con Asia Argento.

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, Alba Parietti parla della giuria di Ballando.

Alba Parietti è tra i concorrenti di quest’edizione di Ballando con le stelle. La showgirl ha recentemente rilasciato unìintervista al programma radiofonico “Un giorno da pecora”, in cui ha parlato della sua esperienza a Ballando ed in particolare degli scontri avuti con i giurati, ed in particolar modo con Selvaggia Lucarelli. “Si parla sempre di lei, ma non c’è solo lei in giuria. Lei è a capo di un trio alla Mimì, Cocò e Capitan Cocoricò, un trio che si schiera come i bulletti al bar…”. La showgirl ha parlato anche di Fabio Canino: “Poverino, lui è in difficoltà, è in confusione totale, annaspa cercando di dire cattiverie che non gli riescono”. Alba ha parlato anche di Guillermo Mariotto e di Ivan Zazzaroni: “Ogni settimana mi devo scontrare col suo addome batraciano, ma non ho ancora capito se Mariotto sia il nome oppure il cognome… Ivan Zazzaroni è quello più educato, di buona famiglia”.