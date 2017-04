Eliminato Amici 2017 Ed. 16 è Lo Strego nel secondo serale di stasera 1 Aprile 2017!

Amici 2017 Ed. 16: l’eliminato della seconda puntata del serale. Dopo Michele Perniola, cantante della squadra bu, eliminato al termine della prima puntata del serale, è già noto il nome del secondo concorrente che ha dovuto lasciare il programma. Anche questa volta la sfida tra le squadre si è svolta a manche dove le due iniziali vengono vinte entrambe dalla squadra Blu. A rischio eliminazione ci sono dunque due componenti della squadra Bianca: Thomas e Lo Strego. Anche se Morgan non ha salvato il primo allievo durante la parte iniziale della sfida, il cantante è riuscito comunque a rimanere in gara, ed è stato eliminato Lo Strego. Le due eliminazioni della sedicesima edizione del programma televisivo quindi, sono Michele Perniola e Nicolas Burioni.

Amici 2017 Ed. 16: le polemiche dopo l’esclusione de Lo Strego.

Ecco come si è svolta la sfida. La prima manche del secondo serale di Amici è vinta dai Blu. Elisa nomina Lo Strego, che viene proposto per l’eliminazione, salvi Shady da Morgan e Mike dai prof. Il secondo eliminato del serale è un altro cantante: Lo Strego. Due eliminazioni consecutive nella categoria del canto. Ora restano in gara 10 concorrenti di cui 5 sono della categoria del canto e 5 della categoria del ballo. Su Twitter sono molte le polemiche dopo l’esclusione di Lo Strego, uno dei pochi reali talenti del programma e c’è chi si chiede il motivo dell’aver alzato il numero dei cantanti per poi eliminarne due, uno dietro l’altro, nelle prime due puntate.