Isola dei Famosi 2017, il daytime di oggi, 1ºaprile 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 1ºaprile 2017: nuova prova ricompensa. Sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 I naufraghi sono riuniti intorno al fuoco, e Raf offre un esce a Giulio. Il regista rifiuta il dono del modello israeliano… Raz pensa che il motivo dell’azione di Giulio sia la presenza degli altri naufraghi. Dopo una nottata tranquilla, al mattino presto, Raz e Giulio pescano, ed il modello riesce a prendere un pesce molto grande. Poco dopo giunge la comunicazione di una nuova prova. Stefano Bettarini spiega che stavolta i naufraghi dovranno attraversare una palude fangosa per prendere un amuleto. In palio c’è una frittata di cipolle e patate. Raz preferise non partecipare alla prova per non rovinare la fasciatura che ha al dito a causa del morso di un animale, e decide di mangiare il pesce appena pescato.I naufraghi riescono a superare la prova solo parzialmente, e ottengono soltanto un quarto di frittata…

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 1ºaprile 2017: c’è qualcuno sull’Isola dei Primitivi?

Sull’Isola dei Primitivi Eva e Moreno trascorrono le giornate tranquilli, senza più conflitti. Gli altri naufraghi, intanto, hanno iniziato a sospettare della presenza di qualche eliminato sull’Isola dei Primitivi, in quanto hanno notato del fumo proveniente dall’Isola… Nancy Coppola inizia a chiedersi come potrebbero rientrare in gioco questi naufraghi, se con il televoto o meno.