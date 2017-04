Riforma pensioni. Tutte le ultime novità ad oggi 1 aprile 2017

Pensioni i dati dell’Osservatorio statistico dell’Inps.L’Osservatorio statistico dell’Inps sulle pensioni è stato aggiornato con i dati relativi alle pensioni vigenti al 1°gennaio 2017 e liquidate nel 2016.Al 1° gennaio 2017, le pensioni erogate dall’Inps, con esclusione di quelle a carico delle gestioni dipendenti pubblici ed ex-Enpals, sono 18.029.590. Di queste, 14.114.464 sono di natura previdenziale, cioè derivano dal versamento di contributi previdenziali, mentre le altre 3.915.126, che comprendono invalidità civili, indennità di accompagnamento, pensioni e assegni sociali, sono di natura assistenziale.Nel 2016, la spesa complessiva per le pensioni è stata di 197,4 miliardi di euro, di cui 176,8 miliardi sostenuti dalle gestioni previdenziali.

Pensioni anticipate, Ape. Il commento di Polverini (FI).

Renata Polverini, vicepresidente della Commissione lavoro alla Camera, ha commentato i dati relativi alle pensioni anticipate erogate nel 2016, in calo del 46,4% rispetto al 2015. “Sul fronte delle pensioni anticipate stiamo ancora pagando il grosso errore contratto nel corso di poche ore, tra le altre cose notturne”, ha affermato in un tweet. Il riferimento alla Fornero è d’obbligo perchè lo stesso Inps dice che la flessione è dovuta alla stretta sull’accesso alle pensioni anticipate favorita dal Governo Monti”, ha aggiunto.

Per l’esponente di FI: ”L’Ape, sia volontaria che sociale è una misura sperimentale, quindi limitata nel tempo e nei fondi, come del resto Opzione donna, che lascia appese al filo della proroga migliaia di donne. La flessibilità, sia in uscita che in entrata dal mondo del lavoro, viene trattata in Italia come se fosse solo una toppa per prendere tempo”. Polverini ha poi concluso:“Ci sono le risorse e le capacità in Parlamento per ristrutturare la questione pensioni nel nostro Paese, sebbene l’ultimo esempio di collaborazione tra parlamento e Governo sui voucher sia finito in una resa ingiustificata”.

Pensioni e vitalizi. La proposta di Boeri

Tito Boeri, presidente dell’Inps, aprendo la quinta edizione di Biennale Democrazia a Torino, ha toccato il tema delle pensioni e dei privilegi. “Uno stato sociale sostenibile deve porre in essere un solido patto fra generazioni, in cui non vi siano stridenti asimmetrie fra il trattamento riservato a chi oggi è in pensione e a chi oggi entra per la prima volta nel mercato del lavoro”, ha affermato, come riportato da askanews. In riferimento ai vitalizi dei parlamentari ha aggiunto:” Si dica quel che si vuole, ma sono pensioni concesse con regole molto vantaggiose”. “

Con le regole attuali, la spesa per vitalizi è destinata ad eccedere anche nel prossimo decennio di circa 100 milioni l’anno i contributi versati da deputati e senatori”, ha aggiunto. La soluzione proposta da Boeri è quella del ricalcolo con il metodo contributivo dei vitalizi:”“Si cominci quantomeno a fare un’operazione di trasparenza, procedendo a un ricalcolo dei vitalizi col sistema contributivo oggi applicato a tutti gli italiani”, ha affermato. “Noi abbiamo invitato gli attuali e futuri percettori di vitalizi a darci tutte le informazioni per procedere a questo ricalcolo a livello individuale. Ma sin qui nessuno, dico nessuno, ha raccolto il nostro invito”, ha puntualizzato.