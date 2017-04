Verissimo Anticipazioni news e ospiti di oggi, 1°aprile 2017: Isabella Ferrari e Raoul Bova nel salotto della Toffanin

Verissimo anticipazioni news e ospiti di sabato 1° aprile 2017. «Una prima assoluta nel salotto della Toffanin: Isabella Ferari!» Torna come tutti i sabati – sulla rete ammiraglia del Biscione – il rotocalco pomeridiano di Silvia Toffanin, atteso con trepisazione da numerosissimi fan, ansiosi di scoprire quali saranno gli ospiti dello studio di Verissimo. E noi siamo qui per questo: vediamo insieme attraverso le nostre anticipazioni e news di Verissimo quali saranno in questo pomeriggio di sabato 1° aprile 2017 gli ospiti del programma, che quest’oggi vedrà in prima assoluta Isabella Ferrari, una delle più celebri dive del nostro cinema.

Verissimo anticipazioni news e ospiti di sabato 1° aprile 2017. «Raoul Bova, Claudio Sona, Giulia Charm (Beatriz Mella)»

Ma – secondo le anticipazioni e news di Verissimo – Isabella non è l’unica ospite di prestigio della puntata. Ci sarà un altro attore italiano molto famoso: è Raoul Bova, al centro delle scene non solo per il gossip, ma anche per la sua carriera. Raoul si sta mettendo adesso alla prova con uno spettacolo teatrale. Silvia Toffanin ospiterà il protagonista della prima edizione del Trono Gay di Uomini e Donne. Stiamo ovviamente parlando di Claudio Sona, che forse vorrà raccontarci qualcosa della fine della sua storia d’amore con Mario Serpa. E infine – last but not least – lo spazio dedicato a Il Segreto vedrà la partecipazione di Giulia Charm, l’attrice che interpreta il ruolo di Beatriz Mella!