Verissimo: il look di Silvia Toffanin nella puntata di oggi, 1º aprile 2017

Verissimo, il look di Silvia Toffanin e le anticipazioni della puntata di oggi, 1°aprile 2017. Oggi, sabato 1°aprile 2017, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo con tanti ospiti. Secondo le anticipazioni ufficiali, quella di oggi sarà una puntata da non perdere: in studio Silvia Toffanin intervisterà Claudio Sona, che parlerà della fine della storia d’amore con Mario, Raoul Bova, che parlerà della sua ex moglie, e Isabella Ferrari, che, raggiunti i 19 anni di carriera, farà un punto dei suoi successi.

Silvia Toffanin, il look di oggi, 1°aprile 2017, a Verissimo.

Silvia Toffanin ogni sabato a Verissimo ci sorprende con dei look molto raffinati ed originali. Per la puntata di Verissimo di sabato scorso, la conduttrice ha scelto un outfit sui toni del rosso, con pantaloni a palazzo con sfondo bianco e fantasia floreale rossa ed una maglietta bordoux con righe orizzontali. Cosa sceglierà di indossare oggi Silvia?