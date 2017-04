Verissimo ospita Il Segreto, le News del 1° aprile 2017: qual è il segreto di Beatriz? Ecco le sue anticipazioni!

Verissimo ultime news sabato 1° aprile 2017 – Giulia Charm – la new entry de Il Segreto Beatriz Mella – è ospite della puntata di sabato 1° aprile 2017 – «Tante presenze molto gradite al pubblico italiano!» – Salotto ancora traboccante di splendide presenze quello della Silvia Toffanin, che oggi – come ci mostrano le news e le anticipazioni di Verissimo – ha accolto in studio, fra gli ospiti del mondo dello spettacolo e della TV, due personaggi molto amati dal pubblico, come gli attori Isabella Ferrari e Raul Bova. Ha completato il quadro un altro personaggio che ha suscitato vaste simpatie tra i telespettatori. Parliamo di Claudio Sona, il primo tronista gay di Uomini e Donne di Maria De Filippi!

Verissimo anticipazioni e news: Giulia Charm de il Segreto nella puntata di sabato 1° aprile 2017. «Beatriz vuole un figlio!»

Ma quella che ci preme di più sottolineare – in questa nostra rubrica di news su Verissimo e di anticipazioni su Il Segreto – è la presenza, per la prima volta nello spazio riservato a Il Segreto, dalla meravigliosa conduttrice Silvia Toffanin della new entry della soap opera spagnola, Giulia Charm, che ne Il Segreto impersona Beatriz Mella, l’unica superstite della sfortunata famiglia perita nell’incendio del Jaral. Dopo aver rivisto alcune scene chiave della saga televisiva, l’attrice risponde alle domande della conduttrice e dichiara: “Vorrei avere un famiglia mia”.