Amici 2017 Ed. 16, le anticipazioni e le news dell’8 aprile 2017: eliminato, giudici ed ospiti

Amici 2017 Ed. 16, le anticipazioni e le news di sabato 8 aprile 2017: Marco Bocci quinto giudice. Solo ieri è andato in onda il secondo serale di Amici 2017 Ed. 16, ma sul web circolano già le anticipazioni della prossima puntata. Il terzo serale del talent andrà in onda sabato 8 aprile, ma la registrazione è stata realizzata durante la giornata di ieri. Secondo le anticipazioni della terza serata di Amici 2017 Ed. 16, ci saranno tanti ospiti: il duo comico Luca e Paolo, il cantautore Francesco De Gregori ed il ballerino Janeck. Il quinto giudice della terza serata di Amici 2017 Ed. 16 in onda sabato 8 aprile sarà Marco Bocci.

Amici 2017 Ed. 16, le anticipazioni e le news di sabato 8 aprile 2017: eliminata Vittoria.

La terza puntata serale di Amici 2017 Ed. 12 Francesco De Gregori si esibisce con Riccardo, all’interno di una puntata ricca di emozioni. Per quanto riguarda la sfida tra le squadre, una manche viene vinta dalla squadra Blu, con Oliviero a rischio eliminazione, e l’altra manche è vinta dai bianchi, con Vittoria a rischio eliminazione. Oliviero e Vittoria si sfidano, e a dover lasciare la scuola di Amici è la ballerina della squadra Blu.