Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news al 2 aprile 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news ad oggi 2 aprile 2017: le adesioni alla marcia di Pasqua. Crescono di giorno in giorno le adesioni alla marcia per l’Amnistia che si terrà il giorno di Pasqua. Oltre ad Associazioni, politici, persone conosciute e non, adeeriscono alla marcia anche molti religiosi quali Don Luigi Ciotti ( Associazione Libera), Don Sandro Spriano (Cappellano nel carcere di Rebibbia), Padre Franco Incampo (rettore della Chiesa Santa Lucia al Gonfalone di Roma), Don Francesco Tamponi (Cappellano nel carcere di Tempio). Aderisce alla marcia anche Alberto Matano, giornalista rai da qualche mese conduttore del programma “Sono innocente” in cui si parla degli errori giudiziari.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news ad oggi 2 aprile 2017: un detenuto in coma profondo a Taranto.

Un’altra grave notizia proviene dal mondo delle carceri. Un detenuto di 36 anni che sta scontando la pena presso la casa circondariale di Taranto con l’accusa di detenzione illecita di arma da fuoco è in coma profondo e si trova nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto. Il detenuto ha più volte tentato il suicidio, tenteando di impiccarsi. Poi ha deciso di ingerire lamette da barba.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news ad oggi 2 aprile 2017: la bella realtà delle Lazzarelle.

Prosegue il grande successo delle Lazzarelle: le detenute del carcere di Pozzuoli non si limitano più a produrre una pregiata miscela di caffè ma anche thè, infusi, tisane. Questo è un importantissimo progetto che dimostra come si possa lavorare ed essere produttivi anche all’interno delle carceri. I grani vengono acquistati da piccoli produttori di caffè, e la miscela è prodotta secondo l’antica tradizione artigianale napoletana.