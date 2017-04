Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame delle puntate del 2, 3 e 4 aprile 2017. Melli Morgenstern contro la dark lady Beatrice: partita a scacchi fra due madri!

Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di domenica 2, lunedì 3 e martedì 4 aprile 2017 – «È di scena Melli Morgenstern!» Secondo le Anticipazioni di Sturm der Liebe – Tempesta d’Amore – sarà ancora Melli, toccata nei suoi più profondi sentimenti di madre dopo l’ingiustizia subita da Clara, a stare al centro della scena della soap opera ambientata in Baviera. Avendo mangiato la foglia a proposito della vile trappola ordita da Desirée per rovinare, e mettere così fuori gioco sua figlia, la Morgenstern, pensa bene di ingaggiare un investigatore privato per mettere sotto stretta osservazione tutte le mosse della Bramigk e di Sperber, il delinquente suo compagno di infamie.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di domenica 2, lunedì 3 e martedì 4 aprile 2017 – «…E ognuno aveva qualcosa su cui indagare!»

Ma – e le anticipazioni di Sturm der Liebe – Tempesta d’Amore sono qui a ricordarcelo – del gioco fa parte anche la dark lady per eccellenza, Beatrice Hofer, che mangia a sua volta la foglia a proposito dei piani della Morgenstern madre, e – a partire dalla più logica delle domande a tal proposito – e cioè come possa Melli, che certo non nuota nell’oro, permettersi un investigatore privato – prepara una contro mossa degna della sua perfidia. Decide così di penetrare nella sontuosa Villa Von-Lutzow, fonte degli inspiegabili introiti della madre di Clara e qui, mentre Melli ruba un’altra bottiglia di vino pregiato, la Hofer, per non essere da meno, crede bene di prender possesso di un bellissimo Uovo di Fabergé. Nel frattempo Charlotte, ormai divorata dalla gelosia per il rapporto molto speciale venutosi a creare tra Nils e Natascha, si mette anche lei a indagare per approfondire la faccenda insieme a Michael, il buon dottore, che della Schweitzer è il marito! Intanto, per finire, David scopre che Adrian ha un fratello – di nome William – di cui si sono perse le tracce, e racconta la storia a Clara.