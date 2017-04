Eliminato Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 è Martina Stella

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, Alba Parietti soddisfa la giuria. Un’altra puntata di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 si è conclusa con tante emozioni. Abbiamo visto Martina Stella finalmente ballare senza tutore ed Alba Parietti, invece, ballare senza scarpe a causa di uno stiramento alla schiena. Alba, però, convince la giuria nonostante il problema fisico, mentre Martina Stella finisce allo spareggio. Mariotto fa notare che finalmente Alba ha ballato. Soddisfatti anche gli altri membri della giuria, e persino Selvaggia Lucarelli non ha nulla da ridire. La Parietti ottiene 33 punti che, sommati con il giudizio del televoto, le consentono di poter ballare la prossima settimana senza affrontare lo spareggio.

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, salva Giuliana De Sio.

Milly Carlucci annuncia che stavolta a Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 saranno tre le coppie a sfidarsi per poter rimanere in gara: si tratta di Giuliana De Sio con Maykel Fonts, Martina Stella con Samuel Peron e Fabio Basile con Anastasia Kuzmina. Giuliana De Sio annuncia “non sono pronta per ballare”, e poi “mi ritiro“. Milly chiede a Giuliana di essere sportiva, ma l’attrice ribatte: “Sono stata sportiva per due mesi, ho sorriso per tutto il tempo, mi sono fatta un **** così. Mi sono sentita dire di tutto, ma ora non ne posso più! Non ne posso più! Non ne posso più! Non ne posso più!”.

Milly propone a Giuliana di rimanere in pista per 40 secondi facendo ballare Maykel, e l’attrice accetta. Parte la musica, Giuliana è ferma, ma Maykel riesce a farla ballare in un ritmo simpatico e travolgente. Standing ovation per Giuliana. Ben presto arriva il momento di conoscere il risultato: la prima coppia a salvarsi è quella di Fabio Basile con Anastasia Kuzmina, la seconda è quella composta da Giuliana De Sio con Maykel Fonts. Ad essere eliminata è, con grande stupore e sorpresa di tutti, Martina Stella!