Isola dei Famosi 2017, il daytime del 2 aprile 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 2 aprile 2017: Raz offre un pesce a Giulio. Dopo la prova ricompensa, l’umore dei naufraghi non è dei migliori: non sono riusciti a superare del tutto la prova, ed hanno ottenuto solo un quarto di frittata patate e cipolla a testa. Giulio inizia a polemizzare, sostenento che avrebbero superato la prova se solo Raz avesse partecipato. Ma il modello israeliano non ha potuto, per non bagnare la fasciatura che ha al dito a causa del morso di un animale. Sull’Isola, intanto, Malena inizia a preparare il riso per cena. Raz, intanto, ha pescato un pesce molto grande, e propone a Giulio di dividerlo insieme escludendo il gruppo: il modello è curioso di sapere cosa sceglierà il regista. Giulio non sa cosa fare, e decide di andare in cerca di legna per pensarci.

Il regista è molto confuso, ma alla fine decide di non accettare il pesce offerto da Raz. Il modello stuzzica anche Nancy, dicendole che se fosse stata anche lei nominata avrebbe potuto partecipare al banchetto.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 2 aprile 2017: la situazione sull’Isola dei Primitivi.

Anche sull’Isola dei Primitivi ci sono delle tensioni. Eva pensa che Moreno non si adopera a sufficienza per garantire il necessario alla sopravvivenza. L’attrice alimenta il fuoco della discussione, non ce la fa a trattenersi, mentre il rapper cerca di evitare la litigata.