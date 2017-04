Isola dei famosi 2017: Raz sta male, abbandonerà l’isola?

Isola dei Famosi 2017: problemi di salute per il naufrago Raz Degan. Il naufrago Raz Degan sta vivendo momenti difficili. Qualche giorno fa, è stato morso da uno scorpione mentre era alla ricerca di cocco presso le Honduras. Un morso che ha provocato diversi sintomi nell’uomo che ad oggi non sono ancora del tutto passati. Sembrava che fosse tutto passato e invece ci sono state alcune complicanze. Raz è stato costretto a dover ricorrere ad alcuni antidolorifici ma malgrado l’uso delle medicine Degan non sta bene. Si vocifera, in queste ultime ore, un possibile abbandono dall’isola da parte del naufrago.

Isola dei Famosi 2017: Raz è deciso a non mollare, intanto i naufraghi capiscono di non essere soli.

Conoscendo la grinta del modello, però, sarà quasi certo escludere una sua possibile sconfitta. Raz Degan non vuole mollare: il suo obiettivo è continuare la sua sfida sperando di vincere. Intanto i naufraghi hanno scoperto di non essere soli sulla loro isola, ma pare abbiano capito che i concorrenti eliminati non siano in realtà tornati in Italia, non tutti almeno. Il primo sospetto lo aveva insinuato Eva Grimaldi che durante una passeggiata sulla spiaggia si era accorta del fumo su un’isola di fronte.