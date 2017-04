Papa Francesco, l’Angelus di oggi, domenica 2 aprile, nelle zone terremotate dell’Emilia

Papa Francesco, l’Angelus del 2 aprile 2017 in Piazza Martiri a Carpi. Oggi, domenica 2 aprile 2017, Papa Francesco è in visita a Carpi. Il Santo Padre celebra la Santa Messa in Piazza Martiri, e a seguire benedirà le tre prime pietre di altrettanti nuovi edifici della diocesi, e visiterà la cattedrale riaperta al culto dopo la ricostruzione. Il Papa terrà, inoltre, un discorso alle popolazioni colpite dal terremoto davanti al Duomo di Mirandola,e renderà un omaggio floreale alle vittime del terremoto.

Il Papa, intanto, si è recato alla comunità del Pontificio Collegio Spagnolo “San Jose” di Roma, in occasione dei 125 anni dalla fondazione. Il Papa ha parlato della formazione del clero e ha indicato alcune strade da seguire. Anzitutto è necessario amare con tutto il cuore, senza riserve. Deve essere seguita la carità pastorale, mentre il Papa esorta: “Fuggite dal carrierismo: è la vera peste della Chiesa!”.

Papa Francesco, l’Angelus di domenica 26 marzo 2017.

Papa Francesco domenica scorsa, 26 marzo 2017, ha commentato un passo del Vangelo, quello che racconta come Gesù abbia ridato la vista ad un cieco dalla nascita. Il Santo Padre ci spiega come sia la fede la vera luce, ed il Battesimo ci fa “venire alla luce”. Gesù è la luce del mondo, e quando guardiamo altrove, quando preferiamo affidarci a piccole luci, brancoliamo nel buio. Papa Francesco spiega come “comportarsi come figli della luce esige un cambiamento radicale di mentalità, una capacità di giudicare uomini e cose secondo un’altra scala di valori, che viene da Dio. Il sacramento del Battesimo, infatti, esige la scelta di vivere come figli della luce e camminare nella luce”.