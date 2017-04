Riforma pensioni, oggi 2 aprile 2017. Le ultime novità su pensioni anticipate, Ape, lavori gravosi, casse previdenziali e contributo di solidarietà

Pensioni anticipate, Ape.La Fillea Cgil ha riunito in piazza Vittorio a Roma oltre 700 delegati da tutta Italia per l’iniziativa “Guardia alta sul Lavoro” con riferimento al settore dell’edilizia. Il segretario generale degli edili Cgil, Alessandro Genovesi, ha rivendicatola necessità di modificare i criteri d’accesso all’Ape agevolata, “per mandare in pensione gli oltre 23mila over 65 che ancora stanno sulle impalcature” e consentire l’ingresso di migliaia di giovani tecnici nelle aziende.

Pensioni e riforme, l’analisi dell’Ugl.

I dati diffusi dall’Osservatorio dell’Inps “non aggiungono nulla di nuovo a quanto si conosceva già in tema di previdenza”, per Nazzareno Mollicone responsabile dell’ufficio previdenza dell’Ugl. Mollicone ha precisato, inoltre, che “la forte incidenza di pensioni inferiori a 750 euro è infatti dovuta in gran parte ai trattamenti assistenziali che tuttavia, per una lettura più precisa del welfare italiano, andrebbero scorporati dalla gestione di un Istituto preposto alla previdenza basata sui contributi versati”. “D’altra parte, non va dimenticato che i dati dell’Inps si riferiscono alle singole erogazioni pensionistiche e non a chi realmente percepisce la pensione perché spesso usufruisce di più trattamenti, come pensioni di vecchiaia e di riversibilità o di lavoro dipendente e di lavoro autonomo”, ha aggiunto.

“Questi dati, però!”, spiega Mollicone, “devono sollecitare il Governo e l’Inps stesso ad erogare tempestivamente le indennità dovute, compresa la 14esima mensilità, agli aventi diritto, senza attendere alibisticamente le richieste degli interessati, spesso anziani ed inconsapevoli dei loro diritti”.Per quanto riguarda infine la notazione sui pensionati che riscuotono oltre 2.000 euro lordi di pensione, il sindacalista osserva che “l’Inps farebbe bene a precisare, al fine di evitare semplicistiche polemiche ed equivoci, che si tratta di pensioni legittimamente maturate da lavoratori con oltre trent’anni di contribuzione, i quali non dovrebbero essere penalizzati com’è stato fatto con i mancati adeguamenti al costo della vita, censurati dalla Corte Costituzionale”.

Pensioni e casse previdenziali. Le novità.

Sono in arrivo dei cambiamenti per quanto riguarda le casse previdenziali. Il testo unico di riforma degli enti privatizzati che punta alla riorganizzazione del settore a livello normativo è ormai nella fase conclusiva. Il documento consiste in una bozza non ufficiale che dovrebbe tramutarsi in tempi brevi in una proposta di legge.”Stiamo riflettendo su alcuni punti, dopo gli incontri con i rappresentati delle Casse. Contiamo comunque di depositare la proposta nel giro di un mese”, ha chiarito Titti Di Salvo (Pd), prima firmataria della riforma e vicepresidente della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale a MF-Milano Finanza.

Pensioni, contributo di solidarietà.

Michele Poerio, presidente Federspev ha affrontato l’argomento delle pensioni e del contributo di solidarietà su “le formiche.net” Per Poerio i pensionati italiani sono maggiormente penalizzati rispetto a quelli degli altri paesi europei. Il presidente di Federpev ritiene che la risposta alla mancanza di politiche in grado di rilanciare l’occupazione non può essere una nuova gabella sulle pensioni che nel nostro Paese vengono tassate come reddito dipendente.” Anche perché le pensioni sono state già penalizzate negli ultimi 9 anni da reiterati blocchi della perequazione che hanno determinato l’abbattimento del 20 – 25 % del loro potere d’acquisto”, ha sottolineato.

Per Poerio:”Mettere in campo un intervento normativo organico e porre la questione giovanile al centro dell’agenda politica è senz’altro condivisibile, ma è sbagliato pensare che crescita e sviluppo possano nascere penalizzando chi per anni ha versato i contributi. Più che un patto tra generazioni si verrebbe a configurare il solito a danno di chi ha investito per anni e anni nel proprio lavoro”. “Introdurre in Italia un “contributo solidaristico da parte di chi gode delle pensioni più generose” alimenterebbe dunque soltanto una del welfare che nulla ha a che vedere con l’etica. Il futuro dei giovani si conquista con politiche del lavoro e investimenti mirati non con l’erosione delle pensioni e con un nuovo, l’ennesimo, prelievo forzato”, ha concluso.