Serie A, 30ª giornata, le partite di domenica 2 aprile, Torino-Udinese 2-2: i risultati e la classifica aggiornata

Serie A, le partite della 30° giornata: la cronaca, i risultati, la classifica aggiornata delle partite sabato 1 e domenica 2 aprile 2017. Gli anticipi di sabato sono stati Sassuolo-Lazio e Roma-Empoli. I biancocelesti hanno vinto 2-1 a Reggio Emilia grazie alla rete di Ciro Immobile al 42′ e all’autogol di Consigli all’82’, consolidando così il quarto posto a soli tre punti dal Napoli. Inutile la rete di Berardi su rigore al 26′. La Roma ha battuto l’Empoli 2-0 con la doppietta di Dzeko, ma i toscani protestano per un rigore non fischiato nel primo tempo. Giallorossi momentaneamente a -5 dalla capolista Juventus.

Serie A, 30ª giornata, tutte le partite di domenica 2 aprile: i risultati e la classifica aggiornata.

La sfida delle 12:30 Torino-Udinese è finita 2-2: reti di Jankto (50′), Perica (68′) e Belotti (70′ e 83′). Alle 15:00 si giocano Fiorentina-Bologna, Palermo-Cagliari, Genoa-Atalanta, Pescara-Milan. Il posticipo delle 20:45 sarà l’attesissima sfida tra Napoli e Juventus, allo stadio San Paolo del capoluogo campano. Gonzalo Higuain torna nello stadio che l’aveva acclamato come capocannoniere della scorsa stagione. Domani, lunedì 3 aprile 2017, Inter-Sampdoria concluderà la giornata di serie A, alle 20:45.

Questa la classifica aggiorrnata: Juventus 73, Roma 68 (una partita in più), Napoli 63, Lazio 60 (una partita in più), Inter 55, Atalanta 55, Milan 53, Fiorentina 48, Sampdoria 41, Torino 40, Chievo 38, Udinese 36, Bologna 34, Cagliari 32, Sassuolo 31 (una partita in più), Genoa 29, Empoli 22 (una partita in più), Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12. Diretta TV: Sky Sport trasmetterà tutte le partite, mentre Premium Sport trasmetterà solo Fiorentina-Bologna, Pescara-Milan, Genoa-Atalanta, Napoli- Juventus e Inter-Sampdoria.