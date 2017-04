Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 3 aprile 2017: l’intervista di Luigi Lacquaniti a Radio Radicale. Proseguono le adesioni alla marcia per l’amnistia e l’indulto organizzata dal Partito Radicale per il giorno di Pasqua. Tra gli aderenti c’è il deputato del Partito Democratico Luigi Lacquaniti, che è stato intervistato da Radio Radicale. Il deputato ha spiegato di aver aderito alla marcia per “sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni di vita all’interno delle carceri. Sappiamo bene che l’istituzione carceraria richiede ambienti salubri e strutture idonee che permettono la funzione di rieducazione del condannato”. L’attuale situazione delle carceri italiane è, invece, ben lontana da ciò che l’istituzione carceraria dovrebbe garantire. Lacquaniti ha parlato di un altro problema delle carceri da non sottovalutare: spesso all’interno degli istituti penitenziari non è garantita una piena libertà religiosa, ma si deve tenere presente che nelle carceri c’è il problema dell’arruolamento di nuovi potenziali terroristi. “Per questo”, spiega Lacquaniti, dobbiamo garantire carceri moderne che svolgano la loro funzione di rieducazione ma che allo stesso tempo garantiscano i diritti minimi come quello di libertà religiosa: facendo questo, combattiamo anche il terrorismo”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news al 3 aprile 2017: nuovo piano nazionale di interventi contro Hiv e Aids.

Uno dei grandi problemi delle carceri è l’assistenza sanitaria e le pessime condizioni sanitarie in cui versano i detenuti. Si pensi che, secondo una stima, i detenuti sieropositivi possono essere circa 5000, ma sono tanti i detenuti che non sanno di essere portatori dell’HIV. Il Ministero della Salute ha redatto un nuovo piano nazionale di interventi contro l’Hiv e l’Aids, e questo interessa anche i detenuti. La malattia, per alcuni anni in forte calo, registra purtroppo dei numeri in aumento. Si avverte, dunque, la necessità di riparlare della malattia, di spiegarne la grande diffusione, la gravità, e come evitarla. Anche nelle carceri, c’è un elevato numero di sieropositivi. Si pensa che questi siano circa 5000, ma questo numero è solo una stima. Serve, anche all’interno delle carceri, una maggiore consapevolezza, dato che all’interno degli istituti penitenziari sono in uso molte pratiche potenzialmente capaci di trasmettere l’infezione quali rapporti sessuali non protetti, utilizzo di aghi usati e la realizzazione di tatuaggi senza misure igieniche adeguate. Hiv e Aids non sono le uniche piaghe delle carceri: di questa malattia, secondo dati non aggiornati pubblicati su Il Dubbio, soffre il 3,5% dei detenuti, mentre ben il 28% risulta positivo all’epatite C. La maggior parte dei detenuti malati, però, ignora la propria condizione di salute, con conseguente ritardo nelle cure e probabile contagio di altri detenuti.