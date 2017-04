Detto Fatto, i tutorial del 3 aprile 2017

Detto Fatto, i tutorial di venerdì 31 marzo in attesa delle rubriche di oggi, 3 aprile 2017. Detto Fatto torna puntuale alle ore 14 su Rai 2 per aprire un’altra settimana insieme all’insegna dell’allegria. Anche oggi Caterina Balivo, con l’aiuto di preparatissimi tutor, proporrà graziosi ed utili tutorial. Prima di scoprire i tutorial proposti oggi, 3 aprile 2017, vediamo alcuni tutorial proposti durante la puntata di venerdì. Giulia Vaiana ha proposto una bellissima e tenerissima ricetta dolce per le prossime festività pasquali: si tratta della “torta nell’uovo”, un dolce decorato con dei graziosi pulcini all’interno di un guscio d’uovo fatto di cioccolato bianco. Titti e Flavia si sono rese protagonsite di un’altra sfida. Le due amiche hanno proposto diverse idee per pulire le poltrone, per pulire i tappeti e per togliere la polvere dagli scaffali.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, lunedì 3 aprile 2017: cucina.

A Detto Fatto torna Francesco Saccomandi con un nuovo, favoloso dolce: la red velvet chiffon cake, una torta soddicissima (come il tessuto da cui prende il nome) senza burro.